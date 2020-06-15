В Пекине заявили об очень высоком риске распространения коронавируса

В Пекине заявили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади».

Власти города намерены провести тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в ближайших территориях, найти источник инфекции, сообщает РИА «Новости». Кроме того, планируется протестировать людей на коронавируса в очаге заражения и соседних районах.

В субботу, 13 июня, на одном из крупнейших оптовых рынков в Пекине обнаружили вспышку коронавируса. Коронавирусом заболел 52-летний мужчина, такой же диагноз поставили 25-летнему и 37-летнему мужчинам. По предварительным данным, распространителем коронавируса стал лосось, который привезли с рынка морепродуктов «Цзиншэнь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению ученых, заразиться коронавирусной инфекцией через воду невозможно, однако в процессе нахождения в общественном бассейне не исключена возможность передачи вируса воздушно-капельным или контактным путем.