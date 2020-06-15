В России провели более 15,1 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 15,1 миллиона тестов на коронавирус
Петербуржцы продолжают проверяться на коронавирус. Фото: pixabay

В России специалисты провели более 15,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15 июня в стране было проведено более 15,1 миллиона исследований на наличие коронавирусной инфекции, сообщил Роспотребнадзор. Под меднаблюдением из-за подозрения на Covid-19 в РФ находятся 316 тысяч человек.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 7 997 084 человек. Скончались 435 665, при этом 4 129 120 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 528 964 человек, умерли 6 948. При этом 280 050 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению ученых, заразиться коронавирусной инфекцией через воду невозможно, однако в процессе нахождения в общественном бассейне не исключена возможность передачи вируса воздушно-капельным или контактным путем.

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В России провели более 15,1 миллиона тестов на коронавирус