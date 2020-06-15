В России за сутки выявлено 8 246 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксирован 8 246 новых случая заражения и 143 смертельных случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 537 210 зараженных, 7 091 погибший, выздоровело 284 539 человек. Петербург снова вышел третье место по числу выявленных зараженных за сутки. В городе на Неве за сутки нашли 252 случая заражения коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря прошлого года. Ученые выяснли, что возбудителем болезни стал новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 988 385 человека. Скончались 435 697, при этом 4 129 377 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.