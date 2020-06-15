В Петербурге умерли еще 38 человек с коронавирусом

В Петербурге зарегистрировали 38 новых смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии в городе по официальным данным скончались 635 заболевших.

За сутки в Петербурге подтверждено 252 новых случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 20 тыс. 813, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в понедельник, 15 июня.

По данным оперштаба, в России с начала пандемии скончался 7 тыс. 91 человек. За последние сутки зарегистрировано 143 летальных случая. В Москве подтверждено 53 смерти, в Петербурге — 38, в Московской области — 12, в Нижегородской области — 5, в Челябинской и Новгородской областях — по 4, в Якутии, Самарской области и Дагестане — по 3. Еще в ряде регионов выявлено по 1-2 смерти.