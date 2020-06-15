Стали известны сроки проведения «Евровидения» в 2021 году

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» объявил о сроках проведения долгожданного мероприятия в 2021 году.

Информация об этом в понедельник, 15 июня, была опубликована на сайте фестиваля. Решением Европейского вещательного союза (EBU), а также NPO, NOS и AVROTROS подтверждено, что первый полуфинал самого важного музыкального конкурса планеты состоится 18 мая, второй — 20 мая, а победителя «Евровидения-2021» определят 22 мая следующего года.

Место проведения останется неизменным, это концертный зал Ahoy в Роттердаме, Нидерланды. Отметим, что «Евровидение-2020» было отменено ввиду пандемии коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зрителям предоставили возможность выбирать победителей «Евровидения» этого года онлайн. Представителям России, петербургской группе Little Big, досталось лишь 9-е место.