Число больных COVID-19 в мире перевалило за восемь миллионов

Число выздоровевших от коронавируса уверенно приближается к четырем миллионам. Фото: pixabay

Число выздоровевших от коронавируса уверенно приближается к четырем миллионам. Фото: pixabay

Уже свыше восьми миллионов человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным на утро вторника, 16 июня, общее число зараженных в мире составляет 8 018 742 человека. Случаи коронавируса выявлены в 188 странах. За время пандемии число летальных исходов составило 436 406 человек. Число выздоровевших уверенно приближается к четырем миллионам.

На первом месте по случаям инфицирования остаются США — 2 113 488 случаев. Второе место — Бразилия (888 271). Третье — Россия (536 484). Не так давно в пятерку «лидеров» ворвалась Индия — сейчас там 332 424 случая. Следом идет Великобритания, где 298 315 случаев.

По данным оперштаба РФ, в России с начала пандемии зафиксирована 7 091 смерть от коронавируса и 284 539 случаев выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог посчитал новый китайский коронавирус еще более заразным.