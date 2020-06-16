Жертвами коронавируса в Петербурге стали 30 мужчин и 24 женщины

Жертвами коронавируса в Петербурге стали 30 мужчин и 24 женщины
В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Петербурге подтвердили 54 смерти от коронавируса нового типа. Общее число умерших достигло 689.

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила 15 смертей, еще 39 случаев установлено на основе медицинских свидетельств о смерти, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Жертвами коронавируса стали 30 мужчин в возрасте от 45 до 92 лет и 24 женщины от 53 до 95 лет. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Течение болезни осложнили хронические заболевания пациентов. Умершие страдали от кардиосклероза, атеросклероза, сахарного диабета, пиелонефртиа, гипертонической болезни, ожирения и других заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге подтвердили 234 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 21 тыс. 47.

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