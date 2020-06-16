В Петербурге выявили 234 новых случая коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердили 234 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 21 тыс. 47.

В городе подтвердили 54 новые смерти от COVID-19. С начала пандемии скончалось 689 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России во вторник, 16 июня.

Выздоровели за весь период более 9,9 тыс. человек. За последние сутки из больниц выписали 232 пациента, переболевших коронавирусом.

В России зарегистрировано 8 тыс. 248 новых случаев коронавируса. Всего заразилось 545 тыс. 458 человек. Выздоровели с начала пандемии 294 тыс. 306 пациентов (+ 9 767 за сутки), скончались 7 тыс. 284 зараженных (+ 193).

Больше всего случаев коронавируса подтверждено в Москве (208 тыс.), Московской области (50 тыс.), Петербурге (21 тыс.), Нижегородской области (14 тыс.) и Свердловской области (9,7 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 20 тыс. 284 человека.