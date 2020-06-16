В Кудрово закрыли детсад после того, как у одного ребенка нашли коронавирус

В Кудрово во Всеволожском районе у одного воспитанника детского сада обнаружили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

Известно, что семья ребёнка недавно отдыхала на море в Сочи. Возможно, оттуда привезли инфекцию. Детский сад закрыли, сейчас там проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Отметим, что по последним данным, в Ленобласти число зараженных коронавирусом достигло 3 тысячи 696 человек. Всего в России заразилось 545 тыс. 458 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге подтвердили 54 новые смерти от COVID-19. С начала пандемии скончалось 689 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России во вторник, 16 июня.