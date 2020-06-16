Иномарка осталась без бампера после ДТП в Усть-Славянке

Вечером 16 июня в Усть-Славянке Невского района Петербурга произошло дорожное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть на Советском проспекте не смогли поделить две иномарки.

«На Советском проспекте в Усть-Славянке столкнулись двое, стоят решают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, у синей иномарки пострадала передняя часть, а серая машина осталась без заднего бампера. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали. В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.