«Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали

&#171;Волга&#187; влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали
Пострадавшие в ДТП получили травмы легкой и средней степени тяжести. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.

Согласно информации регионального управления ведомства, авария произошла примерно в пять утра на пятом километре дороги Лехтуси — Лесколово, что во Всеволожском районе области. Отечественный автомобиль «Волга» ехал по трассе и ее водитель, по всей видимости, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

К счастью, обошлось без погибших. Четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поездка подростков на «Жигулях» закончилась в дорожной яме на Маршала Жукова. По словам очевидцев, молодые люди катались на автомобиле ВАЗ и въехали в яму.

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«Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали
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