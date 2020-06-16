«Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали

В ГИБДД рассказали об утреннем ДТП с пострадавшими, которое произошло в Ленинградской области.

Согласно информации регионального управления ведомства, авария произошла примерно в пять утра на пятом километре дороги Лехтуси — Лесколово, что во Всеволожском районе области. Отечественный автомобиль «Волга» ехал по трассе и ее водитель, по всей видимости, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

К счастью, обошлось без погибших. Четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поездка подростков на «Жигулях» закончилась в дорожной яме на Маршала Жукова. По словам очевидцев, молодые люди катались на автомобиле ВАЗ и въехали в яму.