Поездка подростков на «Жигулях» закончилась в дорожной яме на Маршала Жукова

Поездка подростков на «Жигулях» обернулась ДТП. Машина угодила в глубокую яму на проспекте Маршала Жукова.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 16 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, молодые люди катались на автомобиле ВАЗ и въехали в яму. Все остались живы, однако девочка-подросток получила травму руки.

В комментариях пользователи задаются вопросом, почему яма такой глубины не была огорожена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Королева Volkswagen сбил двух девушек, переходивших дорогу по «зебре». На месте работали стражи порядка и сотрудники скорой помощи.