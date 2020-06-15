На Королева Volkswagen сбил двух девушек, переходивших дорогу по «зебре»

В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил двух девушек. Пешеходы пересекали проезжую часть по «зебре».
Инцидент случился сегодня, 15 июня, у дома №26 на проспекте Королева. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что у автомобиля марки Volkswagen, стоящего у пешеходного перехода, разбито лобовое стекло и имеется вмятина на капоте. Девушкам оказали помощь медики бригады скорой помощи. Другие подробности случившегося неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе столкнулись две иномарки и ГАЗель. Точные причины столкновения транспортных средств выясняются.