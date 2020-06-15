На Королева Volkswagen сбил двух девушек, переходивших дорогу по «зебре»

На Королева Volkswagen сбил двух девушек, переходивших дорогу по &#171;зебре&#187;
От удара у машины разбилось лобовое стекло. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил двух девушек. Пешеходы пересекали проезжую часть по «зебре».

Инцидент случился сегодня, 15 июня, у дома №26 на проспекте Королева. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что у автомобиля марки Volkswagen, стоящего у пешеходного перехода, разбито лобовое стекло и имеется вмятина на капоте. Девушкам оказали помощь медики бригады скорой помощи. Другие подробности случившегося неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе столкнулись две иномарки и ГАЗель. Точные причины столкновения транспортных средств выясняются.

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