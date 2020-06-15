На Пулковском шоссе столкнулись две иномарки и ГАЗель

На внутреннем кольце Пулковского шоссе произошла авария с участием трех машин. Транспортные средства столкнулись в вечернее время.

Дорожный инцидент случился в понедельник , 15 июня. Как рассказали сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», участниками аварии стали два легковых автомобиля и большегруз. По предварительной информации, Skoda столкнулась с ГАЗелью, а вторая иномарка не успела вовремя затормозить, в результате чего стала третьим участником ДТП.

Очевидцы также опубликовали фотографии с места происшествия. Точные причины аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за четыре дня пострадали более 80 человек.