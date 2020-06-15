В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за четыре дня пострадали более 80 человек

В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за четыре дня пострадали более 80 человек
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за четыре дня зафиксировано 1143 ДТП.

Согласно статистике с 11 14 июня, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях погибли четыре человека, детей среди погибших нет.

Ранения различной степени тяжести получили 82 человека. В Петербурге в результате ДТП пострадали 75 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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