В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за четыре дня пострадали более 80 человек

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за четыре дня зафиксировано 1143 ДТП.

Согласно статистике с 11 14 июня, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях погибли четыре человека, детей среди погибших нет.

Ранения различной степени тяжести получили 82 человека. В Петербурге в результате ДТП пострадали 75 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.