ДТП на проспекте Обуховской Обороны перекрыло движение

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

Движение транспорта сильно затрудняется из-за того, что фура перегородила фактически всю дорогу, оставив лишь небольшой проспект. Три ряда машин скапливаются возле небольшого проезда. О случившемся рассказали свидетели аварии, опубликовав фотографии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Инцидент произошел в среду, 19 февраля. Интернет-пользователи с негодованием отмечают, что в пробке виноват водитель легковушки, который, вероятно, попытался «проскочить» перед большегрузом. «Не лезь под фуру. У него много мертвых зон», — пишет один из участников группы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в авариях на дорогах Петербурга и области за прошедшие сутки погибло два человека.