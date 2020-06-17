Коронавирус научились диагностировать без проведения тестов

Коронавирус научились диагностировать без проведения тестов
Ученым удалось разработать комбинацию препаратов, которая, возможно, помогает избежать заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Американские ученые из Кливлендской клиники разработали инструмент, который может предсказать или диагностировать заражение COVID-19.

Исследования медиков позволили составить закономерности, которые объясняют способы эффективной защиты от опасной инфекции. В частности, врачи выявили 16 медикаментов и 3 комбинации лекарств, которые используются при лечении и профилактике коронавируса.

Так, мелатонин, оказывается, значительно снижает риск заражения, как и наличие пневмококковой или противогриппозной вакцины. Кроме того, с большей долей вероятности подвержены коронавирусной инфекции пожилые мужчины. При этом ученые подчеркнули, что их выводы нуждаются в тщательной дополнительной проверке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения РФ одобрило начало клинических испытаний вакцины против COVID-19.

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