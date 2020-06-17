В Ленобласти разрешили заниматься спортом. В масках

В Ленобласти разрешили заниматься спортом. В масках
Самоизоляция - не повод отказываться от занятий спортом. Фото: pixabay.com

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому разрешается заниматься спортом на улице. При этом есть одно условие — надевать маски. Об этом сообщает пресс-служба администрации области в официальном Telegram-канале.

С 17 июня в Ленобласти также разрешено участие в массовых мероприятиях в районах «зеленой» зоны с обязательным использованием масок.

Напомним, с 15 июня в регионе разрешена работа каршеринга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области вновь можно воспользоваться услугами сервисов каршеринга. Пока что работают только два — «Делимобиль» и YouDrive. Об этом стало известно в среду, 17 июня.

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В Ленобласти разрешили заниматься спортом. В масках
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