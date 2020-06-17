Каршеринг возвращается на дороги Ленобласти

В Ленинградской области вновь можно воспользоваться услугами сервисов каршеринга. Пока что работают только два — «Делимобиль» и YouDrive.

Об этом стало известно в среду, 17 июня. Каршеринговый автомобиль будет доступен в аренду для ленинградцев как минимум на пять суток. При этом сервисы возобновляют работу не во всех населенных пунктах. Сейчас автомобили «Делимобиля» можно взять лишь в Гатчине, Тосно и Всеволожске.

По данным YouDrive, далеко от КАД уехать пользователям не получится — только на расстояние 250 км от кольцевой дороги. Также сообщается, что для безопасности клиентов автомобили будут дезинфицировать после каждой аренды.

Напомним, сервисы каршеринга приостановили свою работу в Ленобласти с 15 апреля. В Петербурге ограничение ввели 13 апреля и действует до сих пор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти с 15 июня снимают запрет на каршеринг.