В Ленобласти с 15 июня снимают запрет на каршеринг

С 15 июня в Ленинградской области отменяют запрет на услуги каршеринга. Воспользоваться краткосрочной арендой автомобиля можно будет на всей территории региона.

Работать каршеринг будет при условии ежедневной дезинфекциии. Обрабатывать необходимо внутренние и внешние поверхности авто, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Постановление правительства о снятии ряда ограничений 12 июня подписал губернатор Александр Дрозденко. Документ также разрешает работу ярмарок и отменяет ряд запретов во всех трех зонах. Так, в «красной» открывают салоны с лицензией на медицинскую деятельность и салоны красоты. Одновременно обслуживаться могут не более двух посетителей, ношение масок обязательно. Доступны услуги по уходу за волосами, маникюр, педикюр, наращивание ресниц и солярий. В «желтой» зоне количество клиентов также ограничено. В «зеленой» салоны могут работать без ограничений, но с использованием масок.

В районах «желтой» и «зеленой» зоны также открываются общественные бани. Послабления также вводятся в части занятий спортом, работы Домов культуры, мфц и учреждений дополнительного образования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 июня в Петербурге возобновляют работу предприятия бытового обслуживания.