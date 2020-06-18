Стало известно, какие симптомы коронавируса встречаются у детей

В России уже зарегистрирован случаи появления на свет детей с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В России уже зарегистрирован случаи появления на свет детей с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Основными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота.

Исследование было проведено в четырех больницах в Западном Китае, сообщает издание PLoS Medicine.

Ученые утверждают, что проблемы с легкими у детей появляются не сразу.

У 76% из заболевших детей, которые были под наблюдением, проявлялась лихорадка, она также встречалась 44% взрослых. У 62 % детей наблюдался сильный кашель, у 12% встречалась диарея и рвота.

Отметим, что последним данным, в России число заболевших достигло 8 331 135 человек, выздоровели 4 359 396 пациентов, умерли 448 145. В мире зафиксировано свыше 7,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 434 тысяч человек умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в случае наступления второй волны коронавируса Петербург может потерять до 10-15% ВРП. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин на заседании Совета по стратегическому развитию города.