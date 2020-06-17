Вторая волна COVID-19 может отбросить экономику Петербурга на 10 лет назад

В случае наступления второй волны коронавируса Петербург может потерять до 10-15% ВРП. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин на заседании Совета по стратегическому развитию города.

«Мы будем отброшены в 2014 год, а если считать с дефляторами — в 2011-2012 год», — считает Елин.

Он добавил, что если в Петербурге вновь введут жесткие антикоронавирусные ограничения, город может потерять возможность участвовать в крупных проектах. При худшем раскладе Петербург ждет разрушение инженерной и дорожной инфраструктуры.

Сжатие экономики, по словам Елина, может привести к росту зависимости от нефтегазового сектора, что не очень хорошо из-за непредсказуемости рынка.

В Петербурге подтверждено более 21 тыс. случаев коронавируса. По официальным данным, в городе скончалось 727 человек, выздоровели 10 тыс. 687 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономике России в случае второй волны коронавируса потребуется 1-2 трлн рублей. Такие цифры озвучил глава счетной палаты Алексей Кудрин.