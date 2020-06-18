Жара в Петербурге заставила ладожских нерп «по-настоящему» пить воду

Температурные рекорды, которые бьет Северная столица, поражают не только петербуржцев, но и ластоногих обитателей города.

В Фонде друзей балтийской нерпы поделились необычным видео, на котором видно, как нерпа, спасаясь от жары, пьет воду прямо из шланга. Ролик опубликован на официальной странице организации в социальной сети «Вконтакте». Сотрудники реабилитационного центра отмечают, что такое поведение в дикой природе нерпам несвойственно.

Тем не менее, специалисты объясняют, что, в отличие от арктических собратьев, «местные» нерпы — пресноводные, поэтому им случается закусывать снегом или «попивать воду». Водный баланс, не в последнюю очередь, нерпы поддерживают благодаря рыбе. Комментаторы назвали удивительно милой нерпу, наслаждающуюся прохладой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ладожское озеро выпустили двух нерпят.