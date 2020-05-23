Братья-нерпята устроили долгое прощание перед выпуском в Ладожское озеро

«Фонд друзей балтийской нерпы» выпустил в Ладожское озеро двух нерпят. В марте их нашли у льдины в центре Петербурга.

В город они приплыли на льдине вместе с самкой-матерью. После нашли пристанище в «Фонде друзей балтийской нерпы» и с тех пор были неразлучны. При попытках разделить их нерпята устраивали бунт: визжали и колотились обо все.

Члены фонда были вынуждены сажать их в один бокс в порядке исключения и содержать через прозрачную перегородку. Только видя друг друга, они успокаивались. За крепкую связь нерпят прозвали братьями, один получил прозвище Дикий за свой беспокойный нрав, второй — Умный за рассудительность и уравновешенность.

«Мы конечно не можем быть полностью уверены, что они настоящие братья. Считается, что кольчатая нерпа всегда рождает одного детёныша. Двойня бывает исключительно редко», — отметили в «Фонде друзей балтийской нерпы» на странице во «ВКонтакте».

До самого выпуска братья росли вместе. Перед тем, как отправиться в Ладожское озеро, устроили долгое прощание. Старались держаться друг друга и не расставаться.

«Обычно, когда мы выпускаем щенков, они расходятся достаточно быстро, а эти так видимо вдвоем пытаются уходить», — рассказали в фонде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Фонд друзей балтийской нерпы» показал фото спасенного тюленя.