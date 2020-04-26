«Фонд друзей балтийской нерпы» показал спасенного малыша тюленя

Фотографию очаровательного и чудесного животного сегодня разместили сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» в своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте» под названием «Спасение тюленей 699-23-99».

Малышку спасли в начале апреля в «Дубках» в Курортном районе. На размещенной фотографии тюленик выглядит здоровым и любопытным. Один из комментаторов, правда, несколько обеспокоился небольшим весом подопечной фонда. Но чуть позже, в комментариях опубликовали фотографию с другого ракурса, где видно, что малышка упитана и имеет хороший вес для своего возраста.

Данный обитатель фонда является 20 спасенным животным Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. На момент обнаружения, тюленик был напуганным и истощенным. Но за 3 недели заботливого ухода специалистов все изменилось в лучшую сторону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом нашли детеныша нерпы.