Под Петербургом нашли детеныша нерпы, уже 24-го за сезон

Под Петербургом нашли детеныша нерпы, уже 24-го за сезон
Причиной "нашествия" оказавшихся в беде тюленей и нерп является аномально теплая зима. Фото: СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В СПб ГУП «Водоканал» рассказали, как проходит сезон спасения детёнышей морских млекопитающих. Сейчас на территории предприятия в Репино находятся 24 малыша.

Последнего «пациента», детеныша ладожской нерпы, нашли на берегу залива жители поселка Морозово в Ленинградской области. К сожалению, малыш в неутешительном состоянии: его вес всего 6,5 килограммов при норме в 15-16 кг, а голова и глаза в ранах от птичьих клювов.

Аналогичное состояние у взрослой самки серого тюленя, которого нашли в порту Усть-Луги. Она провела на суше несколько дней и подверглась нападению собак. Сейчас бедняжка в тяжелом состоянии. Остальные обитатели реабилитационного центра, к счастью, в порядке и продолжают восстановление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе неравнодушные петербуржцы спасли от гибели двух детенышей нерпы.

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