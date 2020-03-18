В Курортном районе спасли и передали специалистам двух нерпят

" на побережье в Курортном районе Санкт-Петербурга будьте пожалуйста внимательны- есть ещё несколько дней пока ещё живые бельки нерпы могут выползать на берег! Звоните 699-23-99!", - предупреждают специалисты Фонда. Фото: https://vk.com/sealrescue

" на побережье в Курортном районе Санкт-Петербурга будьте пожалуйста внимательны- есть ещё несколько дней пока ещё живые бельки нерпы могут выползать на берег! Звоните 699-23-99!", - предупреждают специалисты Фонда. Фото: https://vk.com/sealrescue

Петербуржцы в Курортном районе спасли двоих бельков находящейся под угрозой вымирания балтийской нерпы. Малышей передали специалистам «Фонда друзей балтийской нерпы».

Историю чудесного спасения и фотографии нерпят разместили на официальной странице фонда в соцсети «Вконтакте». Одного из малышей обнаружили посетители парка «Дубки» в Сестрорецке и передали сотрудникам парка, которые, в свою очередь, обратились к специалистам, не желая бросать щенка на произвол судьбы. Судя по всему, белёк долго полз, из-за чего на животе у него стерлась шерсть. Также на мордочке малыша заметили порез.

Второго подопечного фонда нашли на берегу пляжа в поселке Смолячково. Он едва не уполз обратно в воду, где мог погибнуть, но, к счастью, неравнодушная девушка зонтиком преграждала малышу дорогу, пока не приехали волонтеры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за теплой зимы на льдинах можно увидеть одиноко дрейфующих нерпят.