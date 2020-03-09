По Неве дрейфуют на льдинах одинокие детеныши нерп

На данный момент льдины с одинокими щенками балтийской нерпы дрейфуют по Неве, приближаясь к Санкт-Петербургу.

Теплая погода стала причиной раскола большой льдины в районе Шлиссельбурга, на которой находилась мама-нерпа со своим внушительным выводком. Щенки оказались отрезаны от матери в акватории Ладожского озера, и сейчас двигаются в сторону Петербурга. В связи с этим Росприроднадзор просит жителей Северной столицы и области быть внимательными и сразу же сообщать ведомству при обнаружении в воде бельков.

Отметим, что подходить к животным категорически запрещено. Необходимо обратиться к специалистам: либо сделать звонок на «горячую линию» Росприроднадзора, либо сделать заявку в Центр спасения тюленей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пару дней назад в Ленинградской области в районе поселка Отрадное выловили детеныша нерпы, аналогичным образом застрявшего на льдине.