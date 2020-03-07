В Леонбласти спасли детеныша нерпы, одиноко дрейфующего на льдине

В Леонбласти спасли детеныша нерпы, одиноко дрейфующего на льдине
Щенка поместили на карантин. Фото: https://vk.com/vodokanal_spb

Одинокого малыша нерпы обнаружили дрейфующего в одиночестве на льдине в районе поселка Отрадное Всеволожского района Ленобласти.

В пятницу, 6 марта, неравнодушные жители посёлка Отрадное заметили нерпенка, отбивающегося от ворон посреди воды, и обратились за помощью в МЧС. Выручать малыша отправили пожарную бригаду спасателей. К счастью, детеныша удалось вытащить и его перевезли в Центр изучения морских млекопитающих, находящийся на территории «Водоканала Санкт-Петербурга».

О счастливом спасении щенка нерпы рассказали в официальной группе «Водоканала» во «Вконтакте». Сейчас животное находится на карантине и под неусыпным наблюдением ветеринаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасенная из Финского залива волонтерами Фонда друзей балтийской нерпы Ксюша съела свою первую рыбу.

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