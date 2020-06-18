В России подтвердили 7,8 тысяч новых случаев коронавируса

В России подтвердили 7,8 тысяч новых случаев коронавируса
Число выздоровевших пациентов вновь превысило количество новых случаев заражения. Фото: pixabay.com

На территории России за минувшие сутки подтвердили еще 7 790 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Хотя заболевает по-прежнему много людей, нельзя не отметить положительную динамику.

В общей сложности, с начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрирован 561 091 пациент с подтвержденным коронавирусом. Также за прошедшие сутки было зафиксировано 182 летальных случая, общее число погибших от опасной инфекции в России возросло до 7 660 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки по выздоровлению выписан 9 621 пациент — это уже не первый раз, когда число победивших болезнь значительно превышает количество новых случаев заражения. Остается надеяться, что такая динамика сохранится и продолжит расти в дальнейшем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что даты открытия российских границ по-прежнему неизвестны.

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