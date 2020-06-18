Ростуризм не будет запрещать россиянам выезжать за рубеж, но даты открытия границ пока нет

Пока нет понимания, когда и на каких условиях другие страны будут готовы принимать российских туристов. Фото: pixabay

Пока нет понимания, когда и на каких условиях другие страны будут готовы принимать российских туристов. Фото: pixabay

Власти России не будут искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж. Тем не менее, сроки открытия границ на фоне сложной эпидемиологической ситуации не определены.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в настоящее время нет понимания, когда и на каких условиях другие государства смогут принять у себя российских туристов.

Как сообщил РБК, специалист подчеркнула, что введенное ограничение является рекомендацией по невыезду за рубеж, оно продиктовано на данный момент исключительно заботой о людях.

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