Ростуризм не будет запрещать россиянам выезжать за рубеж, но даты открытия границ пока нет

Ростуризм не будет запрещать россиянам выезжать за рубеж, но даты открытия границ пока нет
Пока нет понимания, когда и на каких условиях другие страны будут готовы принимать российских туристов. Фото: pixabay

Власти России не будут искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж. Тем не менее, сроки открытия границ на фоне сложной эпидемиологической ситуации не определены.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в настоящее время нет понимания, когда и на каких условиях другие государства смогут принять у себя российских туристов.

Как сообщил РБК, специалист подчеркнула, что введенное ограничение является рекомендацией по невыезду за рубеж, оно продиктовано на данный момент исключительно заботой о людях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ждет переболевших коронавирусной инфекцией нового типа. С последствиями новой болезни сталкиваются пациенты, которые переболели Covid-19 в средней и тяжелой форме. По словам специалистов, им необходима реабилитация, которая позволит восстановить легочные ткани.

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