В Смольном объяснили, что откроют парки по «зеленому свистку» Роспотребнадзора

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов объяснил, что парки, сады и скверы останутся закрытыми для посетителей, пока Роспотребнадзор не сочтет их открытие безопасным.

Об этом политик заявил в среду, 17 июня, в ходе заседания членов Законодательного Собрания Северной столицы. По словам Батанова, городские власти находятся в ожидании «зеленого свистка» от профильного ведомства, чье разрешение позволит вновь сделать доступными зеленые зоны. Правда, пока непонятно, сколько придется ждать этого разрешения.

Отметим, что после снятия части коронавирусных ограничений, а также с наступлением летней погоды и белых ночей, жители Санкт-Петербурга все активнее проводят время на улице.