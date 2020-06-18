В Смольном объяснили, что откроют парки по «зеленому свистку» Роспотребнадзора

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов объяснил, что парки, сады и скверы останутся закрытыми для посетителей, пока Роспотребнадзор не сочтет их открытие безопасным.
Об этом политик заявил в среду, 17 июня, в ходе заседания членов Законодательного Собрания Северной столицы. По словам Батанова, городские власти находятся в ожидании «зеленого свистка» от профильного ведомства, чье разрешение позволит вновь сделать доступными зеленые зоны. Правда, пока непонятно, сколько придется ждать этого разрешения.
Отметим, что после снятия части коронавирусных ограничений, а также с наступлением летней погоды и белых ночей, жители Санкт-Петербурга все активнее проводят время на улице.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парки, входящие в состав ГМЗ «Царское село», как и другие музеи с парковыми зонами, из-за эпидемиологической ситуации останутся закрытыми, несмотря на официальное разрешение начать работу.