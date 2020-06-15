Парки ГМЗ «Царское село» не откроются в ближайшие дни

Парки ГМЗ &#171;Царское село&#187; не откроются в ближайшие дни
Запрет на посещение парков все еще действует. Фото: ГМЗ "Царское село"

В ближайшие дни Екатерининский и Александровский парки останутся закрытыми. Об этом сообщили в государственном музее-заповеднике «Царское село».

Решение обусловлено постановлением городского правительства. Открыть парки ГМЗ сможет только после разрешения Администрации Петербурга.

«Искренне надеемся, что долгожданная встреча произойдет в обозримом будущем», — отмечается в сообщении музея-заповедника.

Музей уже начал продажу онлайн-билетов в Екатерининский парк с открытой датой. Приобрести их можно на сайте «Царского села», действовать он будет до 18 октября 2020 года. Воспользоваться билетом можно с первого дня открытия парка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до 5 июля продлили противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесопарковых зон и лесов. На территориях зеленых насаждений нельзя разводить огонь, жечь мусор и сухую растительность.

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