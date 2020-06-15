Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 5 июля

Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 5 июля
В Петербурге продлили противопожарный режим. Фото: pixabay.com

В Петербурге до 5 июля продлили противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В этот период запрещено посещение лесопарковых зон и лесов. Исключение составляют специалисты, работающие на их территории.

Запрет также распространяется на въезд транспорта в парки, лесопарковые зоны и леса. Ограничение не действует для транспортных средств, необходимых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.

На территориях зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, в лесах и особо охраняемых природных территориях запрещено разведения огня, сжигание мусора и сухой растительности.

Проводить огневые и другие противопожарные работы нельзя без согласования с ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 июня в Ленинградской области отменили запрет на посещение лесов.

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