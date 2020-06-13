В Ленобласти с 15 июня снимают запрет на посещение лесов

В Ленобласти с 15 июня снимают запрет на посещение лесов
Доступ в леса Ленобласти открывают. Фото: lenobl.ru

С 15 июня в Ленинградской области отменяют запрет на посещение лесов. Введен он был в начале мая в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«С понедельника доступ в леса открыт», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Обеспечить снятие особого режима доступа в леса поручено региональному комитету по природным ресурсам. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

При этом жители региона обязаны соблюдать требования пожарной безопасности на лесных территориях. Их нарушение карается дисциплинарной, административной или уголовной ответственностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 июня на всей территории Ленинградской области отменяют запрет на услуги каршеринга. Сервисы обязали ежедневно проводить дезинфекцию внутренних и внешних поверхностей авто.

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