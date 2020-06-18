В Петербурге 2,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19

В Петербурге 2,8 тысячи человек находятся под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Петербурге все еще остается напряженной. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в Северной столице 2 850 человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на корнавирусную инфекцию.

Из них 51 человек находится в обсерватории, 859 соблюдают строгую самоизоляцию, еще почти две тысячи пациентов — контактные. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в городском оперштабе по противодействию распространению опасной инфекции.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 21 506 случаев коронавируса. Также с начала марта скончалось 756 пациентов, основной причиной смерти которых был COVID-19. Выписано из медицинских учреждений по выздоровлению 10 687 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, лечение коронавирусных больных со средней тяжестью заболевания обходится в 200-250 тысяч рублей на человека.

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