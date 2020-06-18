Беглов назвал среднюю стоимость лечения пациентов с коронавирусом

Губернатор отметил, что на всякий случай город готовится ко второй волне распространения COVID-19. Фото: gov.spb.ru

Губернатор отметил, что на всякий случай город готовится ко второй волне распространения COVID-19. Фото: gov.spb.ru

Петербург выделяет на «средних» больных Covid-19 по 200–250 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

В ходе заседания президиумов общественной организации и регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 18-го июня градоначальник отметил, что всего учитываются расходы в среднем за 24–30 дней полноценного курса лечения.

По словам Беглова, на больного тяжелой степени с Covid-19 расходы возрастают до миллиона рублей. Он также добавил, что на всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург исчерпал возможности перепрофилирования медицинских учреждений под прием инфицированных коронавирусом пациентов. С начала эпидемии Covid-19 в городе удалось сделать примерно 10,5 тыс. инфекционных коек.