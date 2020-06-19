Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

Актер Александр Домогаров вступился за Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы.

Он заявил, что после травли, которую устроили Ефремову, он потерял уважение к своим зрителям и больше не хочет выходить к ним на сцену.

Домогаров высказался о случившемся и отметил, что трагедия, которая произошла с актером, является лакмусовой бумажкой отношения общества и что судить виновного должен суд.

«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» — пишет он на своей странице в Instagram.

Резонансное ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Тогда в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. По данным следствия, актер выехал на полосу встречного движения с превышением скорости и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую. Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест.

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