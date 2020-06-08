На улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста

На улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста
На место едут сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/spb_today

Водитель байка остался жив, ему требуется помощь.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Есенина – там «Фольксваген» столкнулся с мотоциклом. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте. В результате водитель мотоцикла оказался на асфальте, кажется, он получил травмы, но насколько серьезные – предположить сложно.

Известно лишь, что мужчина остался жив. На место уже едут сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Будапештской улице у курьера доставки еды украли велосипед. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, укравшего велосипед у сотрудника службы доставки, пока тот относил заказ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп мотоцикл
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали о том,что коронавирус заражает поверхности
Более 736 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ
Мария Захарова получила новый дипломатический ранг
На улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста
Евгений Ройзман прокомментировал новость о заражении коронавирусом
Половине россиян угрожает увольнение из-за пандемии
Мужчина, стрелявший в Москве по прохожим, умер в больнице
Мишустин считает, что Россия готова к открытию туристического сезона