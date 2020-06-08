На Будапештской улице у курьера доставки еды украли велосипед

На Будапештской улице у курьера доставки еды украли велосипед
Велосипед вернули владельцу. Фото: pixabay.com

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, укравшего велосипед у сотрудника службы доставки, пока тот относил заказ.

Инцидент произошел в середине апреля текущего года возле дома №98 по Будапештской улице в Фрунзенском районе Северной столицы. Курьер приехал по адресу и припарковал свой велосипед возле дома, а затем, вернувшись к месту парковки, обнаружил пропажу транспортного средства.

Как объяснили в правоохранительных органах, удалось оперативно установить, кто присвоил велосипед, имущество вернули владельцу. В отношении вора утверждено обвинительное заключение, его дело направлено на рассмотрение во Фрунзенский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два грабителя-рецидивиста напали на 17-летнего подростка на улице Восстания.

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