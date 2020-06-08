На улице Восстания двое рецидивистов ограбили 17-летнего юношу

На улице Восстания двое рецидивистов ограбили 17-летнего юношу
Оба преступника уже были судимы за грабежи. Фото: pixabay.com

На улице Восстания в Центральном районе Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двоих рецидивистов, которые ограбили 17-летнего петербуржца.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 7 июня. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил ориентировку на злоумышленников, напавших на несовершеннолетнего юношу недалеко от здания гимназии на улице Восстания. Преступники, не таясь, похитили его поясную сумку с банковскими картами и дорогими наушниками.

По горячим следам грабителей задержали во дворе одного из домов по улице Восстания. Рецидивисты пытались сбежать, но росгвардейцы сумели скрутить нарушителей. Похищенное имущество вернули владельцу, а воров передали в 78-е отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке вор под видом электрика проник в квартиру к пенсионерке и украл сбережения в валюте.

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