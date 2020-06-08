В Сестрорецке задержали электрика, похитившего доллары у пенсионерки

В Курортном районе Петербурга правоохранители задержали электрика, похитившего у пенсионерки почти 10 тыс. долларов.

О пропаже денег стало известно в воскресенье, 7 июня. В отдел полиции обратилась 75-летняя женщина, проживающая в Сестрорецке. Она рассказала, что 2 числа к ней приходил электрик по заявке. После его ухода она обнаружила пропажу денежных средств.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в день заявления полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, работающий электриком.

Похищенное частично изъято. По факту кражи возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка хранила деньги в конверте в одной из комнат.