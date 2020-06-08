В Сестрорецке задержали электрика, похитившего доллары у пенсионерки

В Сестрорецке задержали электрика, похитившего доллары у пенсионерки
Пенсионерка попросила свою внучку проверить наличие денег. Бумажный конверт, в котором находились купюры оказался пустым. Фото: pixabay

В Курортном районе Петербурга правоохранители задержали электрика, похитившего у пенсионерки почти 10 тыс. долларов.

О пропаже денег стало известно в воскресенье, 7 июня. В отдел полиции обратилась 75-летняя женщина, проживающая в Сестрорецке. Она рассказала, что 2 числа к ней приходил электрик по заявке. После его ухода она обнаружила пропажу денежных средств.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в день заявления полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, работающий электриком.

Похищенное частично изъято. По факту кражи возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка хранила деньги в конверте в одной из комнат.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург улучшил свои позиции в экологическом рейтинге России
Рыбаки пойдут под суд за незаконный вылов леща на Ладожском озере
Гидроциклисты-нарушители попались полиции в Петербурге
В Ленобласти начали избавляться от нелегальной рекламы на обочинах
Автографы Путина и Достоевского продадут на аукционе в Петербурге
В Кировском районе разыскивают женщину, похитившую у 92-летней бабушки 300 тысяч
Сотрудники ГИБДД проверят работу автобусов в Петербурге и Ленобласти
В Сестрорецке задержали электрика, похитившего доллары у пенсионерки