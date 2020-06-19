Россияне во время самоизоляции стали чаще курить кальян

Исследование показало, что жители России в период самоизоляции стали чаще курить кальян.

Так, продажи кальянного табака в апреле превысили показатели прошлого года на 66%, а в мае — на 83%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и Центра развития перспективных технологий — оператора системы национальной маркировки «Честный знак».

По их данным, средний чек покупки табака для кальяна в мае составил 334 рубля, а этом на 13% ниже показателей прошлого года за такой же период. Объем продаж в денежном эквиваленте вырос на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса закрыть кальянные в Петербурге и столице. В Северной столице около 900 заведений предлагают своим посетителям кальяны.