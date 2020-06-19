Суд отправил петербуржца в колонию за покушение на сбыт кокаина

Суд приговорил петербуржца к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

Суд установил, что мужчина распространял кокаин среди населения. Во время обысков было изъято более килограмма кокаина, а также предметы и вещества, которые указывают на то, что он был причастен к сбыту наркотиков, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Обвиняемый признал в суде, что приготавливал найденный у него кокаин к сбыту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что датские правоохранительные органы задержали шестерых российских граждан. Их подозревают в крупной контрабанде наркотического вещества.