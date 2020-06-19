В Петербурге на карантине находятся 2836 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 23428 человека.

На карантине находится 2836 человек. Из них 46 — в обсерваторе, 755 — на самоизоляции, 2035 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 198 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 28 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки в Петербурге выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом. В городе число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 21 тыс. 734 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению ученых, заразиться коронавирусной инфекцией через воду невозможно, однако в процессе нахождения в общественном бассейне не исключена возможность передачи вируса воздушно-капельным или контактным путем.