В Ленобласти коронавирусом заразились еще 53 человека

В Ленобласти за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Ленобласть занимает 56 строчку по числу выявленных случаев заражения за сутки.

Всего в России сейчас 569 063 зараженных, 7 841 человек умер, вылечились 324 406 человек. По числу зараженных лидирует Москва.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки в Петербурге выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом. В городе число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 21 тыс. 734 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ назвала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.