В Петербурге скончался от COVID-19 завотделением больницы Святого Георгия

В Северной столице еще один медик, спасающий жизни пациентов с COVID-19, сам стал жертвой опасной инфекции.

На этот раз болезнь унесла жизнь заведующего вторым терапевтическим отделением больницы Святого Георгия Игоря Олеговича Менакера. Когда пандемия добралась до Петербурга, Игорь Олегович сразу же начал работать с коронавирусными больными. В течение двух месяцев он боролся за жизни пациентов, а с 1 мая — за свою собственную.

К сожалению, болезнь протекала в тяжелой форме, в течение нескольких недель врач был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Увы, победить коронавирус ему не удалось. «Болезнь была сильнее. Но только в этом мире. Любим. Помним. Скорбим», — пишут его коллеги на официальном сайте медицинского учреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге расширят перечень медиков, заболевших COVID-19 на работе, которые могут претендовать на выплаты.