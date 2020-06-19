Подхватившие коронавирус медики и работники скорой помощи получат выплаты

На соответствующие выплаты из Резервного фонда города направлены 600 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На соответствующие выплаты из Резервного фонда города направлены 600 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Медики федеральных больниц, заболевшие Covid-19, получат выплаты из резервного фонда Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Компенсации получат врачи, медперсонал, фельдшеры и водители «скорой», подхватившие коронавирус в время работы.

Как сообщила пресс-служба администрации градоначальника, члены их семей получили право, как медики горучреждений, на получение в текущем году единовременных выплат: в случае заболевания — в размере 300 тыс. рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения — в размере 500 тыс. рублей, в случае летального исхода — в размере миллиона рублей.

За выплатами можно обратиться в администрацию района города по месту жительства или в комитет по социальной политике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом.