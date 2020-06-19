В Пулково ждут вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне

Самолет с россиянами готовятся встретить в Пулково в 22.12. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Самолет с россиянами готовятся встретить в Пулково в 22.12. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вечером в пятницу, 19 июня, в аэропорту Пулково встретят вывозной рейс из немецкого Франкфурта-на-Майне. Среди возвращающихся на родину пассажиров — 130 петербуржцев.

Самолет с россиянами готовятся встретить в 22.12, судя по информации онлайн-табло петербургского аэропорта. Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Дополнительно к работе привлекли около ста специалистов, включая сотрудников Роспотребнадзора, правоохранителей, спецслужб и исполнительных органов госвласти.

Прилетевшим пассажирам измерят температуру и возьмут тест на коронавирус. Багаж будет выдаваться владельцам после дезинфекции.

После прилета россиян обяжут провести 14-дневный карантин. Он возможет по месту жительства или в обсерваторе. Пассажиров развезут на специальных автобусах, которые будут сопровождать экипажи ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге встретили вывозной рейс из Хошимина, на борту 395 россиян.