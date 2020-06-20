Еще 21 человек умер от коронавируса в Петербурге

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Десятки людей продолжают умирать от коронавирусной инфекции. За последние сутки в Петербурге подтвердили 21 смерть.

По официальным данным, с начала пандемии в городе скончались 814 человек. Заразились за весь период 21 тыс. 966 петербуржцев. Выздоровели почти 13 тыс. пациентов.

За последние сутки в Петербурге выявлено 232 случая коронавируса. Выздоровевшими признали еще 794 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории России в субботу, 20 июня.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 8,6 млн случаев коронавируса. Лидируют по числу заболевших США (2 млн 222 тыс.), Бразилия (1 млн 32 тыс.) и Россия (576 тыс.).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за последние сутки подтвердили 7 тыс. 889 новых случаев COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии более 10 тыс. человек, скончались свыше 8 тыс. пациентов.